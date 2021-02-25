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Красюк: По контракту с Усиком у нас еще 1 бой
Но переговоры проходят не так как хотелось бы
Генеральный директор промоутерской компании K2Promotions Александр Красюк прокомментировал ситуацию вокруг следующего боя Александра Усика (18-0, 13 КО) и об условиях его контракта. Слова функционера приводит XSport со ссылкой на Instagram-канал kushboks:
"По контракту с Александром у нас еще 1 бой. После него Саша выбрал стать на путь свободного агента. Он хочет провести переговоры и выбрать для себя наиболее выгодный вариант. Пока непонятно, как, когда и с кем Усик проведет следующий бой.
С WBO у нас произошла некая коллизия. Они объявили поединок Усик – Джойс и призвали стороны провести переговоры без двух очень важных моментов.
Без получения готовых контрактов за основной пояс. Без основного поединка нет основания для объявления временного чемпиона.
И второй момент – не было точной пропорции распределения гонораров в случае промоутерских торгов. Это то, о чем мы сейчас бодаемся. В таких случаях, процент высчитывается по количеству официально полученных сумм за последние три поединка и в этом параметре Усик крепко преобладает. Распределение 93 на 7, а минимальное распределение должно быть 80 на 20. Сейчас мы находимся в ожидании того, что же решит сторона Джойса".
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