Лопес заработает почти 4 миллиона долларов за бой с Камбососом

Накануне компания Triller Fight Club под руководством Райана Кавано неожиданно выиграла промоутерские торги на бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Ставка Triller Fight Club составила чуть больше 6 миллионов долларов. Согласно регламенту IBF, Лопес получит 65% от этой суммы или же 3,91 миллиона долларов. Претендент заработает 2,1 миллиона в американской валюте.

Для сравнения – Лопес за бой с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре 2020 года получил чек на 1,5 миллиона долларов.

Стоит отметить, что промоутеры Теофимо Лопеса из Top Rank на торгах поставили на кон всего 2,3 миллиона долларов.