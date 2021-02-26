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Лопес заработает почти 4 миллиона долларов за бой с Камбососом
Гонорары Теофимо стремительно растут вверх
Накануне компания Triller Fight Club под руководством Райана Кавано неожиданно выиграла промоутерские торги на бой между абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).
Ставка Triller Fight Club составила чуть больше 6 миллионов долларов. Согласно регламенту IBF, Лопес получит 65% от этой суммы или же 3,91 миллиона долларов. Претендент заработает 2,1 миллиона в американской валюте.
Для сравнения – Лопес за бой с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) в октябре 2020 года получил чек на 1,5 миллиона долларов.
Стоит отметить, что промоутеры Теофимо Лопеса из Top Rank на торгах поставили на кон всего 2,3 миллиона долларов.
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