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Промоутер: У Кличко есть незаконченное дело с Фьюри
Хотели бы увидеть реванш?
Генеральный директор К2 Promotions Александр Красюк предположил, что возможность организации реванша с Тайсоном Фьюри может побудить Владимира Кличко возобновить карьеру.
"Владимир сам толком не знает, будет ли он выходить в ринг или нет. Он говорил, что единственное, что его может смотивировать – войти в историю, как самый возрастной чемпион мира.
У Кличко еще есть незаконченное дело. Это Тайсон Фьюри. У него был подписан рематч с Владимиром. Все знают, что тогда было с Фьюри – он ушел во все тяжкие, его никто не мог найти.
Поэтому реванш не состоялся. На мой субъективный взгляд, этот бой мог бы взбудоражить Владимира. В совокупности эти два фактора могли бы повлиять на Владимира", - сказал Красюк.
Владимир Кличко осенью 2015 года проиграл Тайсону Фьюри единогласным решением судей. Это поражение стало для украинца первым с 2004 года.
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