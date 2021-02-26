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Митрофанов вошел в топ-15 рейтинга WBO
Теперь украинец может претендовать на чемпионский бой
Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) поднялся на 15-е место в рейтинге Всемирной боксерской организации в первом среднем весе.
Действующим чемпионом мира WBO в этой весовой категории с 13 февраля является аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 КО).
Митрофанов в последнем бою в декабре 2020 года единогласным решением судей побил Асинью Байфилда и завоевал вакантный титул WBO Oriental.
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