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Митрофанов вошел в топ-15 рейтинга WBO

Бокс
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Теперь украинец может претендовать на чемпионский бой

Митрофанов вошел в топ-15 рейтинга WBO

Новина українською

Дмитрий Митрофанов (10-0-1, 5 КО) поднялся на 15-е место в рейтинге Всемирной боксерской организации в первом среднем весе.

Действующим чемпионом мира WBO в этой весовой категории с 13 февраля является аргентинец Брайан Кастаньо (17-0-1, 12 КО).

Митрофанов в последнем бою в декабре 2020 года единогласным решением судей побил Асинью Байфилда и завоевал вакантный титул WBO Oriental.

Ранее UA-Футбол сообщал, что летом в весовой категории Митрофанова появится абсолютный чемпион мира.

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В статье: Дмитрий Митрофанов WBO
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