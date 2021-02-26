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Усик опубликовал тренировку под советскую песню. ВИДЕО
Боксер продолжает делать упор на выносливость
Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram выложил новую тренировку. Украинец показал, как работает с кольцами, штангой и специальными утяжеленными мячами.
Предполагается, что Усик вернется на ринг в мае, а его соперником станет Джо Джойс (12-0, 11 КО). Победитель боя завладеет поясом временного чемпиона WBO и будет объявлен полноценным чемпионом вскоре после первого поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
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