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Усик опубликовал тренировку под советскую песню. ВИДЕО

Бокс
(8 голосов)

​​​​​​​Боксер продолжает делать упор на выносливость

Усик опубликовал тренировку под советскую песню. ВИДЕО

Новина українською

Александр Усик (18-0, 13 КО) в Instagram выложил новую тренировку. Украинец показал, как работает с кольцами, штангой и специальными утяжеленными мячами.

Предполагается, что Усик вернется на ринг в мае, а его соперником станет Джо Джойс (12-0, 11 КО). Победитель боя завладеет поясом временного чемпиона WBO и будет объявлен полноценным чемпионом вскоре после первого поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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В статье: Александр Усик Бокс
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