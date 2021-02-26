Английский журналист показал, как изменился Руис после поражения от Джошуа

Журналист Майкл Бенсон опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию, на которой можно посмотреть, как изменилась физическая форма Энди Руиса после матча-реванша с Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

Руис и Джошуа провели два поединка. В первом бою, состоявшемся в июне 2019 года, Энди неожиданно победил Энтони, нокаутировав его в седьмом раунде, и отобрал у того чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.

Во втором поединке, прошедшем в декабре 2019 года, Джошуа взял реванш, победив единогласным решением судей, и вернул себе соответствующие пояса.