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Английский журналист показал, как изменился Руис после поражения от Джошуа

Бокс
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Энди сбросил лишний вес

Английский журналист показал, как изменился Руис после поражения от Джошуа

Новина українською

Журналист Майкл Бенсон опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию, на которой можно посмотреть, как изменилась физическая форма Энди Руиса после матча-реванша с Энтони Джошуа в декабре 2019 года.

Руис и Джошуа провели два поединка. В первом бою, состоявшемся в июне 2019 года, Энди неожиданно победил Энтони, нокаутировав его в седьмом раунде, и отобрал у того чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.

Во втором поединке, прошедшем в декабре 2019 года, Джошуа взял реванш, победив единогласным решением судей, и вернул себе соответствующие пояса.

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В статье: Энтони Джошуа Энди Руис
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