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Английский журналист показал, как изменился Руис после поражения от Джошуа
Энди сбросил лишний вес
Журналист Майкл Бенсон опубликовал на своей странице в "Твиттере" фотографию, на которой можно посмотреть, как изменилась физическая форма Энди Руиса после матча-реванша с Энтони Джошуа в декабре 2019 года.
Руис и Джошуа провели два поединка. В первом бою, состоявшемся в июне 2019 года, Энди неожиданно победил Энтони, нокаутировав его в седьмом раунде, и отобрал у того чемпионские пояса WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе.
Во втором поединке, прошедшем в декабре 2019 года, Джошуа взял реванш, победив единогласным решением судей, и вернул себе соответствующие пояса.
Andy Ruiz Jr Andy Ruiz Jr— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 25, 2021
In AJ Rematch Comeback Training
Dec 2019 Today, 2021 pic.twitter.com/6Gj21SxLpF
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