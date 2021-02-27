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Эдди Хирн: Боб Арум не босс Лопеса и Кроуфорда, он работает на них

Бокс
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Эдди Хирн: Боб Арум не босс Лопеса и Кроуфорда, он работает на них

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн раскритиковал манеру работы своего американского коллеги по цеху, главы компании TOP Rank Боба Арума. Его слова цитирует FightHype:

"Послушайте, есть то, что есть. Ему 89 или 90 - ему все равно. Мое уважение, что Боб говорит от чистого сердца, но то, что выходит из уст, ужасно для Top Rank и его отношений со своими бойцами. Игра изменилась. Бойцы - боссы.

Боб Арум не босс Теофимо Лопеса. Он не босс Теренса Кроуфорда. Боб Арум работает на них. И он никогда не мог сказать это, потому что он из старой школы.

Я работаю на Джошуа, он мой босс. Я работаю с Саулом Альваресом, он мой босс. Я не против сказать это. У меня нет эго, чтобы говорить что-то другое. Я работаю на этих людей, моя работа - делать для них лучше. Они - короли, а не я. Я просто толстый парень в пижаме.

Бойцы не получают от Арума уважения, потому что он олдскульный. Так что для них это катастрофа. Он должен сейчас просто замолчать, идти дальше и устроить другой большой бой" - сказал Хирн.

Напомним, что ранее украинец Митрофанов вошел в ТОП 15 WBO.

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В статье: Боб Арум Теренс Кроуфорд Эдди Хирн Теофимо Лопес
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