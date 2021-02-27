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Теофимо Лопес к TOP Rank: Поздравляю, вы только что потеряли своего лучшего бойца
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что не доволен уровнем своего сотрудничества с промоутерской компанией TOP Rank. Его слова цитирует The Athletics:
"Дерьмо, это действительно так. Дерьмо, что все идет таким путем. Отношения, которые у меня были с Top Rank и, более того, с ESPN ... Ничего больше с Top Rank.
Тодд Дю Беф (президент Top Rank - прим.) - мужчина, он же знает, что делает, верно? Честь и слава ему за хорошую работу со своими боксерами. Поздравляю, Тодд Дю Беф, ты только что потерял своего лучшего бойца" - сказал Лопес.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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