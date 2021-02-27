Промоутер о бое Фьюри - Джошуа: Этот поединок требует времени, нельзя внезапно подписать все бумаги

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о подробностях организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа - Фьюри. Его слова цитирует канал Behind the Gloves:

"Мы близки к договоренности. Мы усердно работаем над этим боем. Работают все, кто причастен к этому поединку с обеих сторон. Мы, как всегда, хотим убедиться, что все сложится правильно для Энтони. И команда Фьюри работает так же тщательно. Я видел недавний твит Фьюри. Мне кажется, он думает, что на самом деле Джошуа не хочет с ним драться. Тайсон не может ошибаться сильнее.

Однако этот поединок требует времени. Это самый большой бой в боксе. Нельзя внезапно подписать все бумаги. Здесь вместе работают несколько сторон, что-то кому-то не нравится. Однако все признают, что это самый большой поединок в боксе. Поэтому ждите, приближаются хорошие вести" - сказал он.