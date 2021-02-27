Тайсон Фьюри о бое с Уайлдером: Я был словно охотник, как лев, а он был большой газелью

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) вспомнил свой бой против американца Деонтея Уайлдера (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует ESPN:

"Я был как вампир. В интервью перед поединком я говорил, что в реванше хочу попробовать кровь Деонтея Уайлдера. И вот в шестом раунде я получил возможность это сделать. Я должен был попробовать его кровь, чтобы понять, какая на вкус моя добыча.

Я был словно охотник, как лев, а он был большой газелью. Я положил добычу на землю, и на этом игра закончилась.

У меня другой склад ума. Животный инстинкт выходит наружу в ринге. Здесь уже или ты, или он. Но это странно, потому что я не видел, чтобы до этого кто-то слизывал чью-то кровь. Надеюсь, у него не было микробов или чего-то еще" - сказал он.