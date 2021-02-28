Его не остановить: Альварес за три раунда разбил Йылдырыма. Видео

Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBА Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) успешно защитил свои титулы в поединке против турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО).

Мексиканец буквально снес соперника - абсолютная доминация в течении трех раундов, нокдаун "по учебному пособию" и отказ угла соперника от продолжения боя.

Следующий бой Альварес проведет 8 мая, а его соперником станет чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО).