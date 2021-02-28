Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Его не остановить: Альварес за три раунда разбил Йылдырыма. Видео
Машина для уничтожения
Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBА Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) успешно защитил свои титулы в поединке против турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО).
Мексиканец буквально снес соперника - абсолютная доминация в течении трех раундов, нокдаун "по учебному пособию" и отказ угла соперника от продолжения боя.
Следующий бой Альварес проведет 8 мая, а его соперником станет чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО).
Видео нокдауна:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Колос - Рух 1:2. Обзор матча и видео голов
- Favbet-лига. Колос 1:2 Рух. Сила индивидуальностей
- Пушка. Зубков записал в свой актив дубль впервые за год
- Усик опубликовал тренировку под советскую песню. ВИДЕО
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО
- Караваев: Удалил страницу в Instagram, потому что надоело. Жене надоело, сильно ревновала
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...