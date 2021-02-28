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Его не остановить: Альварес за три раунда разбил Йылдырыма. Видео

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Машина для уничтожения

Его не остановить: Альварес за три раунда разбил Йылдырыма. Видео

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Чемпион мира в суперсреднем весе по версиям WBC и WBА Сауль Альварес (55-1-2, 37 КО) успешно защитил свои титулы в поединке против турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО).

Мексиканец буквально снес соперника - абсолютная доминация в течении трех раундов, нокдаун "по учебному пособию" и отказ угла соперника от продолжения боя.

Следующий бой Альварес проведет 8 мая, а его соперником станет чемпион мира по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО).

Видео нокдауна:

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В статье: Сауль Альварес Авни Йылдырым
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