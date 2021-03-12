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Отец Фьюри прогнозирует досрочное поражение Усика в бою с Джойсом

Бокс
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Неожиданный выбор

Отец Фьюри прогнозирует досрочное поражение Усика в бою с Джойсом

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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) не считает Александра Усика (18-0, 13 КО) фаворитом в бою с Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Ожидается, что боксеры в первой половине 2021 года определят временного чемпиона WBO в хэвивейте.

"Джойс силен, словно бык, у него гранитный подбородок. И вообще он дружелюбный и классный парень.

Джойс слишком силен для Усика. Тот будет танцевать вокруг, осыпать его тычками и, вероятно, вести по очкам. Это единственный путь к победе для него.

Но массивный Джойс будет наваливаться на Усика, навязывать силовое противостояние и, как мне кажется, в пределах девяти раундов его остановит", - сказал Фьюри-старший.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик за бой с Джойсом может заработать 5 миллионов долларов.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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Источник:
Vringe.com

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