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Отец Фьюри прогнозирует досрочное поражение Усика в бою с Джойсом
Неожиданный выбор
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 22 КО) не считает Александра Усика (18-0, 13 КО) фаворитом в бою с Джо Джойсом (12-0, 11 КО). Ожидается, что боксеры в первой половине 2021 года определят временного чемпиона WBO в хэвивейте.
"Джойс силен, словно бык, у него гранитный подбородок. И вообще он дружелюбный и классный парень.
Джойс слишком силен для Усика. Тот будет танцевать вокруг, осыпать его тычками и, вероятно, вести по очкам. Это единственный путь к победе для него.
Но массивный Джойс будет наваливаться на Усика, навязывать силовое противостояние и, как мне кажется, в пределах девяти раундов его остановит", - сказал Фьюри-старший.
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