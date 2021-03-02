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Ломаченко обратился к Хэйни: Ты получил титул по почте
Два боксера продолжили обмениваться любезностями в Твиттере
Накануне чемпион WBC Дэвин Хэйни (25-0, 15 КО) обратился к Василию Ломаченко (14-2, 10 КО), а тот в ответ назвал его и других боксеров легкого веса трусами и заявил, что ждет, когда они осмелятся на реальный бой, а не войну в Твиттере.
На этом диалог Хэйни и Ломаченко не прекратился.
"Ожидание – не твой конек, думаю ты усвоил это из поединка с Лопесом", - написал Хэйни.
"Ожидание – твое любимое занятие, ведь ты до сих пор так ни с кем и не дрался", - ответил Василий.
"Я таки ждал боя с тобой, когда был твоим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ претендентом, а ты запросил себе франчайзинговый титул", - новый комментарий американца.
И ответ Ломаченко: "Ты прекрасно знаешь, что это было не мое решение! Но тебе ли об этом жалеть, ведь в итоге они отправили тебе титул по почте".
У Хэйни и Ломаченко еще нет подтвержденного боя. Возможно, промоутерам пора начать переговоры?
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