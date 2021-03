Руис и Арреола подерутся в конце апреля

Энди Руис (33-2, 22 КО) 24 апреля в США проведет бой с Крисом Арреолой (38-3-1, 33 KO), сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер.

Примечательно, что в США телеканал FOX покажет бой Руиса и Арреолы по системе «плати и смотри».

Sources: Andy Ruiz and Chris Arreola will headline a FOX PPV. Yes, you heard that right. PPV. The heavyweight fight has been in the works for almost a year now and will take place April 24, per @JakeNDaBox https://t.co/54ahZ0P5GL