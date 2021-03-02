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Райан Гарсия: Канело хочет создать историю
Боксер уверен в коллеге по рингу
Американский боксер легкого дивизиона Райан Гарсия (21-0, 18 КО) рассказал, что думает о чемпионе WBA и WBC в суперсреднем весе Сауле Альваресе (55-1-2, 37 КО).
"Его уверенность на другом уровне – за пределами этого понятия. Это просто знание.
Он хочет создать историю – что-то, что будет жить. Канело хочет побить каждого – если ты боец, почему это не может быть твоей мечтой?
Не думаю, что есть те, кого он не способен победить.
В Канело есть нечто такое – аура вокруг него, мол "никому лучше не связываться со мной", – сказал Гарсия DAZN.
Отметим, что следующий бой Альварес проведет против чемпиона WBO Билли Джо Сондерса (30-0, 14 КО).
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