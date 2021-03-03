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Хэйни рассказал, когда готов принять бой с Ломаченко
Посмотрим, что произойдет
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) выразил готовность провести бой с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
"Я свободен в апреле или в начале мая", - написал Хэйни в Твиттере.
I’m free end of April or early May ???? https://t.co/Wm1n3navjB— Devin Haney (@Realdevinhaney) March 2, 2021
Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что Василий планирует вернуться на ринг в апреле-мае.
В феврале появилась информация, что следующим соперником двукратного олимпийского чемпиона из Украины станет Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), которому принадлежит пояс WBO International в легком весе.
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