Хэйни рассказал, когда готов принять бой с Ломаченко

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) выразил готовность провести бой с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я свободен в апреле или в начале мая", - написал Хэйни в Твиттере.

I’m free end of April or early May ???? https://t.co/Wm1n3navjB