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Хэйни рассказал, когда готов принять бой с Ломаченко

Бокс
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Посмотрим, что произойдет

Хэйни рассказал, когда готов принять бой с Ломаченко

Новина українською

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) выразил готовность провести бой с бывшим лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я свободен в апреле или в начале мая", - написал Хэйни в Твиттере.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум сообщил, что Василий планирует вернуться на ринг в апреле-мае.

В феврале появилась информация, что следующим соперником двукратного олимпийского чемпиона из Украины станет Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), которому принадлежит пояс WBO International в легком весе.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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