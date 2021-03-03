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Рамирес и Тэйлор в мае определят абсолютного чемпиона мира
Официальная информация
Промоутерская компания Top Rank анонсировала на 22 мая бой за все титулы в первом полусреднем дивизионе.
Чемпион WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) в этот день на ESPN проведет бой с обладателем поясом IBF и WBA Джошем Тейлором (17-0, 13 КО).
???????????????????????? JUST ANNOUNCED ????????????????????????????????????????— Top Rank Boxing (@trboxing) March 2, 2021
Nothing quite like it in #boxing - A 4-belt, UNDISPUTED world title showdown.#RamirezTaylor | MAY 22 | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/zWcIn58TqA
Оба боксера ранее встречались с украинцем Виктором Постолом – и Рамирес, и Тэйлор прошли экс-чемпиона WBC решением судей.
Единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе является легковес Теофимо Лопес.
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