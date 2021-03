Рамирес и Тэйлор в мае определят абсолютного чемпиона мира

Промоутерская компания Top Rank анонсировала на 22 мая бой за все титулы в первом полусреднем дивизионе.

Чемпион WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) в этот день на ESPN проведет бой с обладателем поясом IBF и WBA Джошем Тейлором (17-0, 13 КО).

???????????????????????? JUST ANNOUNCED ????????????????????????????????????????



Nothing quite like it in #boxing - A 4-belt, UNDISPUTED world title showdown.#RamirezTaylor | MAY 22 | ESPN & ESPN+ pic.twitter.com/zWcIn58TqA