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Рамирес и Тэйлор в мае определят абсолютного чемпиона мира

Бокс
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Рамирес и Тэйлор в мае определят абсолютного чемпиона мира

Новина українською

Промоутерская компания Top Rank анонсировала на 22 мая бой за все титулы в первом полусреднем дивизионе.

Чемпион WBC и WBO Хосе Карлос Рамирес (26-0, 17 КО) в этот день на ESPN проведет бой с обладателем поясом IBF и WBA Джошем Тейлором (17-0, 13 КО).

Оба боксера ранее встречались с украинцем Виктором Постолом – и Рамирес, и Тэйлор прошли экс-чемпиона WBC решением судей.

Единственным действующим абсолютным чемпионом мира в боксе является легковес Теофимо Лопес.

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В статье: Хосе Рамирес Джош Тэйлор
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