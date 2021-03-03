Арум: Джошуа и Фьюри согласовали контракт на два боя

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в интервью iFL TV сообщил об успешном завершении переговоров по серии боев между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

По словам Арума, стороны согласовали все организационные детали двух поединков. После подписания контрактов промоутеры официально объявят дату и место проведения первого мегафайта.

Победитель первого боя между Джошуа и Фьюри станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Предполагается, что ради реванша один из британцев откажется от титула WBO, который перейдет в руки к Александру Усику (18-0, 13 КО) или Джо Джойсу (12-0, 11 КО).

Стоит отметить, что в хэвивейте не было единого чемпиона со времен Леннокса Льюиса.