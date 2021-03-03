Эдди Хирн рассказал о шансах Сондерса в бою с Альваресом

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса заявил, что у его подопечного есть хорошие шансы на победу в бою с мексиканской суперзвездой бокса Саулем Альваресом.

"Когда я сижу и смотрю на Канело, у меня в голове крутится мысль: "Насколько же он хорош, и никто не сможет его побить". Но вот на сцену вышел Билли Джо Сондерс, который уже очень давно заявляет о том, что может победить Канело. Думаю, если и есть в этом дивизионе кто-то, кто способен его побить, так это Сондерс. Потому что он обладает необходимым стилем, умеет двигаться по рингу и думает совершенно по-другому. Он не боится. Мне кажется, он именно тот боксер, который имеет наибольшие шансы среди всех, поскольку он слегка сумасшедший, он не боится и по нему трудно попасть", - сказал Хирн в интервью Эрику Монтойе.