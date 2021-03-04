Арум готов заняться организацией боя Ломаченко – Хэйни

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Твиттере ввязался в перепалку с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО). Под конец интернет-диалога американец выразил готовность выйти на Ломаченко в апреле или мае.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поддержал идею боя.

"Заинтересован ли я сделать бой Ломаченко и Хэйни в этом году?

Безусловно, в этом даже нет вопросов. Это был бы действительно хороший поединок, большой тест для обоих ребят. Я думаю, бой будет очень-очень популярный. Мы сделаем его в зависимости от остального расписания: или в июле, или в начале августа", - сказал Арум.