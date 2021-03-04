  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Арум готов заняться организацией боя Ломаченко – Хэйни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арум готов заняться организацией боя Ломаченко – Хэйни

Бокс
(1 голосов)

Похоже, поединок неизбежен

Арум готов заняться организацией боя Ломаченко – Хэйни

Новина українською

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в Твиттере ввязался в перепалку с чемпионом WBC Девином Хэйни (25-0, 15 КО). Под конец интернет-диалога американец выразил готовность выйти на Ломаченко в апреле или мае.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поддержал идею боя.

"Заинтересован ли я сделать бой Ломаченко и Хэйни в этом году?

Безусловно, в этом даже нет вопросов. Это был бы действительно хороший поединок, большой тест для обоих ребят. Я думаю, бой будет очень-очень популярный. Мы сделаем его в зависимости от остального расписания: или в июле, или в начале августа", - сказал Арум.

Ранее Боб Арум заявил, что хочет организовать реванш Ломаченко и Лопеса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...