Гарсия объявил о договоренности по бою с Пакьяо

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) сообщил, что его следующим соперником станет легендарный Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

"Сейчас мы вплотную приблизились к тому, чтобы окончательно закрыть сделку. Надеемся, что с датой и местом проведения определимся в ближайшие пару дней. Пытаемся устроить все в мае. Мы давно работаем над этим боем, переговоры с перерывами шли несколько лет.

В прошлом году мы согласовали все детали, но затем началась пандемия. А сейчас, в последние недели, мы очень близки. Работаем над финальными штрихами по контракту

«Я вне себя от счастья. Считаю, этот бой очень важен для меня и моей карьеры, а также для моих болельщиков. Разделить ринг с легендой Пакьяо – это просто невероятно. Надеюсь, болельщики оценят. Ведь не каждый день в очной схватке встречаются величайшие", - сказал Гарсия.

Майки Гарсия в последнем бою единогласным решением судей побил Джесси Варгаса и завоевал титул WBC Diamond в полусреднем весе.

Мэнни Пакьяо не дрался с июля 2019 года, когда нанес первое поражение в карьере Киту Турману.