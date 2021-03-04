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Гарсия объявил о договоренности по бою с Пакьяо
Назревает крутой бой
Amanda Westcott / DAZN
Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (40-1, 30 КО) сообщил, что его следующим соперником станет легендарный Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
"Сейчас мы вплотную приблизились к тому, чтобы окончательно закрыть сделку. Надеемся, что с датой и местом проведения определимся в ближайшие пару дней. Пытаемся устроить все в мае. Мы давно работаем над этим боем, переговоры с перерывами шли несколько лет.
В прошлом году мы согласовали все детали, но затем началась пандемия. А сейчас, в последние недели, мы очень близки. Работаем над финальными штрихами по контракту
«Я вне себя от счастья. Считаю, этот бой очень важен для меня и моей карьеры, а также для моих болельщиков. Разделить ринг с легендой Пакьяо – это просто невероятно. Надеюсь, болельщики оценят. Ведь не каждый день в очной схватке встречаются величайшие", - сказал Гарсия.
Майки Гарсия в последнем бою единогласным решением судей побил Джесси Варгаса и завоевал титул WBC Diamond в полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо не дрался с июля 2019 года, когда нанес первое поражение в карьере Киту Турману.
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