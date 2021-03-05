Богачук нокаутом проиграл Адамсу

Сергей Богачук (18-1, 18 KO) в главном бою вечера бокса в Пуэрто-Рико досрочно уступил Брэндону Адамсу (23-3, 15 KO). Боксеры оспаривали титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Развязка боя наступила в 8-м раунде. Богачук прозевал тяжелый левый хук Адамса – американец бросился на добивание и срубил Сергея мощным боковым. Украинец успел подняться на ноги, но его так шатало, что рефери в ринге не позволил бою продолжиться.

На момент остановки поединка Богачук побеждал Адамса единогласным решением судей (69-63, 68-64, 68-64).