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Богачук нокаутом проиграл Адамсу

Бокс
(1 голосов)

Первое поражение в карьере

Богачук нокаутом проиграл Адамсу

boxingscene.com

Новина українською

Сергей Богачук (18-1, 18 KO) в главном бою вечера бокса в Пуэрто-Рико досрочно уступил Брэндону Адамсу (23-3, 15 KO). Боксеры оспаривали титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Развязка боя наступила в 8-м раунде. Богачук прозевал тяжелый левый хук Адамса – американец бросился на добивание и срубил Сергея мощным боковым. Украинец успел подняться на ноги, но его так шатало, что рефери в ринге не позволил бою продолжиться.

На момент остановки поединка Богачук побеждал Адамса единогласным решением судей (69-63, 68-64, 68-64).

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В статье: Бокс Сергей Богачук
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