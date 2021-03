Богачук нокаутом проиграл Адамсу

Сергей Богачук (18-1, 18 KO) в главном бою вечера бокса в Пуэрто-Рико досрочно уступил Брэндону Адамсу (23-3, 15 KO). Боксеры оспаривали титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.

Развязка боя наступила в 8-м раунде. Богачук прозевал тяжелый левый хук Адамса – американец бросился на добивание и срубил Сергея мощным боковым. Украинец успел подняться на ноги, но его так шатало, что рефери в ринге не позволил бою продолжиться.

@BATheCannon finishes the night with a vicious KO!!!



"That got me off my seat!" @ShowtimeShawnP

-

"Left hook from hell" @BCampbell#BohachukVsAdams#RingCityUSA #ThursdayNightBoxing #NBCSN #AnyoneAnytimeAnywhere pic.twitter.com/187oP9BfR4