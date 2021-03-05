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Богачук нокаутом проиграл Адамсу
Первое поражение в карьере
boxingscene.com
Сергей Богачук (18-1, 18 KO) в главном бою вечера бокса в Пуэрто-Рико досрочно уступил Брэндону Адамсу (23-3, 15 KO). Боксеры оспаривали титулы чемпиона Континентальной Америки по версии WBC и чемпиона Северной Америки по версии WBO NABO.
Развязка боя наступила в 8-м раунде. Богачук прозевал тяжелый левый хук Адамса – американец бросился на добивание и срубил Сергея мощным боковым. Украинец успел подняться на ноги, но его так шатало, что рефери в ринге не позволил бою продолжиться.
@BATheCannon finishes the night with a vicious KO!!!— Ring City USA (@ringcityusa) March 5, 2021
"That got me off my seat!" @ShowtimeShawnP
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"Left hook from hell" @BCampbell#BohachukVsAdams#RingCityUSA #ThursdayNightBoxing #NBCSN #AnyoneAnytimeAnywhere pic.twitter.com/187oP9BfR4
На момент остановки поединка Богачук побеждал Адамса единогласным решением судей (69-63, 68-64, 68-64).
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