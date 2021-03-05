Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни вместо Ломаченко будет драться с Линаресом
А столько было разговоров
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) проведет бой с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО). Инсайдер Sports Illustrated Крис Манникс сообщает, что бой, вероятней всего, состоится в мае.
Ранее Хэйни устроил в Твиттере жаркий диалог с экс-лидером легкого веса Василием Ломаченко (14-2, КО). Американец заявил о готовности драться с двукратным олимпийским чемпионом в апреле или мае, однако на деле выбрал себе другого соперника.
Девин Хэйни в последнем бою в ноябре 2020 года единогласным решением судей побил Юриоркиса Гамбоа.
Хорхе Линарес не выходил на ринг более года – 14 февраля 2020-го экс-чемпион мира в трех весовых категориях отправил в нокаут малоизвестного Карлоса Моралеса.
Популярное сейчас
- СМИ назвали сумму, которую Шахтер заплатил Десне за ничью с Динамо
- Сирота назвал самого веселого игрока в раздевалке Динамо
- Милан отпускает Интер в отрыв, Аталанта борется с Юве. Таблица Серии А - 2020/21
- Богачук нокаутом проиграл Адамсу
- Роскошная модель бросила звезду Тоттенхэма из-за его страсти к компьютерным играм. ФОТО
- Игроки Шахтера устроили зажигательную вечеринку перед матчем с Зарей. ВИДЕО