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Хэйни вместо Ломаченко будет драться с Линаресом

Бокс
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А столько было разговоров

Хэйни вместо Ломаченко будет драться с Линаресом

Новина українською

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (25-0, 15 КО) проведет бой с Хорхе Линаресом (47-5, 29 КО). Инсайдер Sports Illustrated Крис Манникс сообщает, что бой, вероятней всего, состоится в мае.

Ранее Хэйни устроил в Твиттере жаркий диалог с экс-лидером легкого веса Василием Ломаченко (14-2, КО). Американец заявил о готовности драться с двукратным олимпийским чемпионом в апреле или мае, однако на деле выбрал себе другого соперника.

Девин Хэйни в последнем бою в ноябре 2020 года единогласным решением судей побил Юриоркиса Гамбоа.

Хорхе Линарес не выходил на ринг более года – 14 февраля 2020-го экс-чемпион мира в трех весовых категориях отправил в нокаут малоизвестного Карлоса Моралеса.

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес Девин Хэйни
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