Богачук: Я вернусь

Сергей Богачук (18-1, 18 КО) накануне в Пуэрто-Рико нокаутом в 8-м раунде проиграл Брэндону Адамсу (23-4, 15 КО). На момент остановки поединка украинец уверенно побеждал на судейских записках.

«Хочу поблагодарить всех моих фанатов. Ваша поддержка многое значит для меня. И поздравления Брэндону Адамсу. Я молод и голоден как никогда – и я вернусь», - написал Богачук в Твиттере.

