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Джойс резко ответил Усику: Оставьте в покое стадион
Довольно обидно звучит
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) ответил на
"Оу, ты жив. В Киеве вы не смогли бы наполнить ванну, оставьте в покое стадион. До скорой встречи в Великобритании.
PS. Я скучаю по тебе", - написал Джойс.
Ah your alive, you couldn’t fill a bath in Kiev let alone a stadium, see you in the UK very soon.— Joe Joyce (@JoeJoyceBoxing) March 5, 2021
PS I miss you ???? #THEJUGGERNAUT https://t.co/WNUmUEltBb
Напомним, что ранее украинец Богачук
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