Джойс резко ответил Усику: Оставьте в покое стадион

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) ответил на призыв украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) организовать поединок в Киеве на НСК Олимпийский. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Твиттер.

"Оу, ты жив. В Киеве вы не смогли бы наполнить ванну, оставьте в покое стадион. До скорой встречи в Великобритании.

PS. Я скучаю по тебе", - написал Джойс.

Ah your alive, you couldn’t fill a bath in Kiev let alone a stadium, see you in the UK very soon.

PS I miss you ???? #THEJUGGERNAUT https://t.co/WNUmUEltBb