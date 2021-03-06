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Джойс резко ответил Усику: Оставьте в покое стадион

Бокс
(1 голосов)

Довольно обидно звучит

Джойс резко ответил Усику: Оставьте в покое стадион

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) ответил на призыв украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) организовать поединок в Киеве на НСК Олимпийский. Соответствующий пост он разместил на своей официальной странице в Твиттер.

"Оу, ты жив. В Киеве вы не смогли бы наполнить ванну, оставьте в покое стадион. До скорой встречи в Великобритании.

PS. Я скучаю по тебе", - написал Джойс.

Напомним, что ранее украинец Богачук проиграл нокаутом в Пуэрто-Рико.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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