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Александр Усик о бое против Джойса: На данный момент команды работают

Бокс
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Комментарий украинца

Александр Усик о бое против Джойса: На данный момент команды работают

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) прокомментировал ход переговоров об организации поединка против британца Джо Джойса (12-0, 11 КО). Соответствующий комментарий он сделал во время прямой трансляции на своей официальной странице в Instagram:

"На данный момент команды работают, ведут переговоры по поводу проведения поединка: кто это будет проводить, где мы будем организовывать и все остальное.

Эти ресурсы, которые сейчас выпускают какую-то информацию, по моему мнению, не все они подтверждены. Каждый хочет лупануть себе хайп. Даже видео, которое я записываю сейчас, люди начнут как-то объяснять, мол, Усик сказал, что будет то или не то. Нет, я просто рассуждаю с вами о том, когда это будет, где и с кем.

Большинство людей, которые делают какие-то обзоры, их придумывают, где-то их слышат. Не надо обманывать людей, что вы знаете информацию. Мы сами до конца ничего не знаем, а некоторые уже рассказывают, с кем и когда я буду боксировать" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Хирн прокомментировал организации поединка Джошуа - Фьюри.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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