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Промоутер Джойса: Джо готовится сразиться с Усиком в следующем бою

Бокс
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Бой состоится на 100%

Промоутер Джойса: Джо готовится сразиться с Усиком в следующем бою

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс рассказал о деталях организации поединка своего подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:

"Если все стороны не смогут прийти к согласию, бой пойдет на промоутерские торги. Пока их не объявили, поэтому сейчас Фрэнк Уоррен пытается заключить сделку с людьми Усика. Посмотрим, что произойдет, но мы на 100 процентов уверены, что бой состоится.

Джо Джойс готовится сразиться с Усиком в следующем бою. Несмотря на то, где состоится этот поединок, Джо будет к нему готов" - сказал он.

Напомним, что ранее Александр Усик прокомментировал подготовку к бою против Джойса.

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В статье: Александр Усик Джо Джойс
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