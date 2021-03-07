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Промоутер Джойса: Джо готовится сразиться с Усиком в следующем бою
Бой состоится на 100%
Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс рассказал о деталях организации поединка своего подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:
"Если все стороны не смогут прийти к согласию, бой пойдет на промоутерские торги. Пока их не объявили, поэтому сейчас Фрэнк Уоррен пытается заключить сделку с людьми Усика. Посмотрим, что произойдет, но мы на 100 процентов уверены, что бой состоится.
Джо Джойс готовится сразиться с Усиком в следующем бою. Несмотря на то, где состоится этот поединок, Джо будет к нему готов" - сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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