Промоутер Джойса: Джо готовится сразиться с Усиком в следующем бою

Промоутер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Сэм Джонс рассказал о деталях организации поединка своего подопечного против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует Behind The Gloves:

"Если все стороны не смогут прийти к согласию, бой пойдет на промоутерские торги. Пока их не объявили, поэтому сейчас Фрэнк Уоррен пытается заключить сделку с людьми Усика. Посмотрим, что произойдет, но мы на 100 процентов уверены, что бой состоится.

Джо Джойс готовится сразиться с Усиком в следующем бою. Несмотря на то, где состоится этот поединок, Джо будет к нему готов" - сказал он.