Фрэнк Уоррен: Переговоры с командой Усика проходят хорошо, все нормально

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективы организации поединка между Джо Джойсом (12-0, 11 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). Его слова цитирует FightNews:

"Мы общаемся, это самое главное. Если мы будем благоразумными, то, надеюсь, сможем договориться. Если нет, то тогда поединок пойдет на промоутерские торги. Главное препятствие в переговорах? Деньги. Все очень просто. Мы стараемся договориться об условиях, которые будут работать и сделают этот бой реальным.

Если мы договоримся, то поединок пройдет в рамках вечера бокса от BT Sport. Переговоры с командой Усика проходят хорошо. На данный момент все нормально" - сказал он.