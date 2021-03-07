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Фрэнк Уоррен: Переговоры с командой Усика проходят хорошо, все нормально
Комментарий специалиста
Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал перспективы организации поединка между Джо Джойсом (12-0, 11 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО). Его слова цитирует FightNews:
"Мы общаемся, это самое главное. Если мы будем благоразумными, то, надеюсь, сможем договориться. Если нет, то тогда поединок пойдет на промоутерские торги. Главное препятствие в переговорах? Деньги. Все очень просто. Мы стараемся договориться об условиях, которые будут работать и сделают этот бой реальным.
Если мы договоримся, то поединок пройдет в рамках вечера бокса от BT Sport. Переговоры с командой Усика проходят хорошо. На данный момент все нормально" - сказал он.
Напомним, что ранее промоутер Джойса
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