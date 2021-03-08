  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко – в топ-5 боксеров по количеству титульных боев
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко – в топ-5 боксеров по количеству титульных боев

Бокс
(1 голосов)

Легенда

Владимир Кличко – в топ-5 боксеров по количеству титульных боев

Новина українською

Авторитетный портал The Ring опубликовал рейтинг боксеров с наибольшим количеством титульных боев.

Первую тройку составили Хулио Сезар Чавес (37 боев), Бернард Хопкинс (36) и Омар Нарваэс (32), а экс-гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко с 29-ю боями разделил четвертое место с Марко Антонио Баррерой, Оскаром Де Ла Хойя и Вирджилом Хиллом.

Украинец выиграл 25 титульных боев (19 нокаутов) при 4 поражениях. Кличко-младший с перерывами был чемпионом мира в супертяжелом весе с 2000 по 2015 года.

Именно Кличко является рекордсменом хэвивейта по количеству побежденных соперников в чемпионских боях.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году вскоре после поражения от Энтони Джошуа на Уэмбли в Лондоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...