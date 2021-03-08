Владимир Кличко – в топ-5 боксеров по количеству титульных боев

Авторитетный портал The Ring опубликовал рейтинг боксеров с наибольшим количеством титульных боев.

Первую тройку составили Хулио Сезар Чавес (37 боев), Бернард Хопкинс (36) и Омар Нарваэс (32), а экс-гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко с 29-ю боями разделил четвертое место с Марко Антонио Баррерой, Оскаром Де Ла Хойя и Вирджилом Хиллом.

Украинец выиграл 25 титульных боев (19 нокаутов) при 4 поражениях. Кличко-младший с перерывами был чемпионом мира в супертяжелом весе с 2000 по 2015 года.

Именно Кличко является рекордсменом хэвивейта по количеству побежденных соперников в чемпионских боях.

Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году вскоре после поражения от Энтони Джошуа на Уэмбли в Лондоне.