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Владимир Кличко – в топ-5 боксеров по количеству титульных боев
Легенда
Авторитетный портал The Ring опубликовал рейтинг боксеров с наибольшим количеством титульных боев.
Первую тройку составили Хулио Сезар Чавес (37 боев), Бернард Хопкинс (36) и Омар Нарваэс (32), а экс-гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко с 29-ю боями разделил четвертое место с Марко Антонио Баррерой, Оскаром Де Ла Хойя и Вирджилом Хиллом.
Украинец выиграл 25 титульных боев (19 нокаутов) при 4 поражениях. Кличко-младший с перерывами был чемпионом мира в супертяжелом весе с 2000 по 2015 года.
Именно Кличко является рекордсменом хэвивейта по количеству побежденных соперников в чемпионских боях.
Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году вскоре после поражения от Энтони Джошуа на Уэмбли в Лондоне.
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