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Гарсия готов поставить огромную сумму на свою победу над Пакьяо

Бокс
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Двойной риск

Гарсия готов поставить огромную сумму на свою победу над Пакьяо

Новина українською

Майки Гарсия (40-1, 33 КО) собирается поставить несколько миллионов долларов на свою победу в бою с легендарным Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Ожидается, что Гарсия и Пакьяо проведут бой в мае текущего года.

"Готов ли поставить весь свой гонорар? Нет, я не настолько глупый. Что, если я получу травму руки, упаду или случится еще что-то такое? Тут же нельзя загадывать. Но я поставлю какие-то деньги, говорю вам. Вероятно, миллион или два", - сказал Гарсия.

Майки Гарсия серьезно рискует, ведь в последних боях он выглядит не так убедительно. Ранее американец проиграл Эрролу Спенсу и только по очкам смог побить Джесси Варгаса.

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В статье: Мэнни Пакьяо Майки Гарсия
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Источник:
Vringe.com

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