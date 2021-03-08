Гарсия готов поставить огромную сумму на свою победу над Пакьяо

Майки Гарсия (40-1, 33 КО) собирается поставить несколько миллионов долларов на свою победу в бою с легендарным Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Ожидается, что Гарсия и Пакьяо проведут бой в мае текущего года.

"Готов ли поставить весь свой гонорар? Нет, я не настолько глупый. Что, если я получу травму руки, упаду или случится еще что-то такое? Тут же нельзя загадывать. Но я поставлю какие-то деньги, говорю вам. Вероятно, миллион или два", - сказал Гарсия.

Майки Гарсия серьезно рискует, ведь в последних боях он выглядит не так убедительно. Ранее американец проиграл Эрролу Спенсу и только по очкам смог побить Джесси Варгаса.