Инсайдер: Фьюри разочарован затягиванием переговоров по бою с Джошуа

Авторитетный британский инсайдер Гарет Дэвис высказался о потенциальном мегафайте между Тайсоном Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Первый бой двух британцев должен пройти летом 2021 года, однако боксеры до сих пор не подписали контракт.

"Думаю, Фьюри просто разочарован тем фактом, что переговоры затянулись. Его можно понять. Время не на его стороне. Ведь к моменту боя его простой будет составлять около 19-20 месяцев.

Поговаривают, что бой пройдет в июле. Не забывайте, что к тому моменту его простой будет составлять 18 месяцев. Несколько дней назад он мне сказал лично, что сделка вскоре будет подкреплена подписями.

Повторюсь, все дело в разочаровании процессом. Это не только его проблема. Из-за коронавируса сейчас многие бойцы страдают. Вопрос активности сейчас один из самых важных", - сказал Дэвис в интервью DAZN.

Ожидается, что за первый бой Джошуа и Фьюри получат ориентировочно по 100 миллионов фунтов.