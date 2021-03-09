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Богачук вылетел из рейтинга IBF
Закономерно
Сергей Богачук (18-1, 18 КО) на прошлой неделе в Пуэрто-Рико нокаутом в 8-м раунде проиграл Брэндону Адамсу (23-4, 15 КО). На момент остановки поединка украинец уверенно побеждал на судейских записках.
До боя с Адамсом Богачук занимал 9-е место в рейтинге Международной федерации бокса (IBF) среди боксеров первого среднего веса.
После первого поражения в карьере украинец покинул топ-15 и больше не сможет стать соперником действующего чемпиона мира по добровольной защите титула.
На данный момент неизвестно, когда Сергей Богачук планирует вернуться на ринг.
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