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18 лет назад Владимир Кличко потерпел самое сокрушительное поражение в карьере. ВИДЕО

Бокс
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Бой не продлился и двух раундов

18 лет назад Владимир Кличко потерпел самое сокрушительное поражение в карьере. ВИДЕО

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8 марта 2003 года Владимир Кличко в статусе чемпиона WBO в Ганновере на Международный женский день планировал преподнести своим фанаткам нокаут в бою с малоизвестным Корри Сандерсом, но что-то пошло не так.

Самоуверенный чемпион уже в первом раунде пропустил тяжелый левый в голову и упал в нокдаун. Кличко-младший чудом дожил до гонга, но минутный перерыв не стал для украинца спасением – почуявший вкус крови Сандерс после возобновления боя нокаутировал Владимира и сенсационно стал чемпионом мира.

За поражение брата Корри Сандерсу в 2004-м году отомстил Виталий Кличко. А в 2012-м южноафриканец трагически погиб в результате вооруженного нападения на ресторан, где он отмечал день рождения своего племянника.

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В статье: Владимир Кличко Корри Сандерс
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