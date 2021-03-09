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Красюк: WBO может объявить о бое Усик - Джошуа

Бокс
(2 голосов)

Нас ждет интересный бой

Красюк: WBO может объявить о бое Усик - Джошуа

Новина українською

Промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о следующем поединке боксера.

- Следующий бой Усика стоит ожидать в мае-июне? Или это может быть осень?

– Точно не осень. Однако, больше сказать достаточно сложно сегодня. Объясню почему. Бой Джошуа – Фьюри до сих пор не объявлен. Без его объявления не существует юридических оснований объявлять поединок Джойс – Усик за временного чемпиона.

А в случае, если стороны Джошуа и Фьюри так и не придут к соглашению, WBO будет вынуждена объявить бой Джошуа – Усик. Поэтому должны ждать, пока сложатся все пазлы, – сказал Красюк.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Чемпион

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