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Диллиан Уайт: Я буду стремиться уничтожить Поветкина
Британец уверен в своих силах
Британец Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).
"Переносы реванша меня взбесили. В следующий раз я буду стремиться уничтожить Поветкина. Я не намерен проводить дополнительное время с этим парнем или в этом бою. Я просто попытаюсь уничтожить его.
Посмотрим, что произойдет во время поединка. Поветкин – опасный и очень опытный парень. Он может внести определенные коррективы, поэтому нужно проанализировать его игру. Посмотрим, насколько он способен измениться на данном этапе своей карьеры", – сказал Уайт каналу Gareth A Davies.
Реванш Поветкин – Уайт пройдет 27 марта 2021 года.
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