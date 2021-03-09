Диллиан Уайт: Я буду стремиться уничтожить Поветкина

Британец Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) поделился ожиданиями от поединка против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).

"Переносы реванша меня взбесили. В следующий раз я буду стремиться уничтожить Поветкина. Я не намерен проводить дополнительное время с этим парнем или в этом бою. Я просто попытаюсь уничтожить его.

Посмотрим, что произойдет во время поединка. Поветкин – опасный и очень опытный парень. Он может внести определенные коррективы, поэтому нужно проанализировать его игру. Посмотрим, насколько он способен измениться на данном этапе своей карьеры", – сказал Уайт каналу Gareth A Davies.

Реванш Поветкин – Уайт пройдет 27 марта 2021 года.