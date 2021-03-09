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Богачук покинул топ-15 рейтинга по версии IBF
В своем последнем бою он проиграл нокаутом
boxingscene.com
Украинский боксер второго полусреднего веса Сергей Богачук (18-1, 18 КО) вылетел из топ-15 рейтинга по версии IBF. После поражения от Брэндона Адамса (23-4, 15 КО) он лишился своих позиций.
В прошлом месяце Богачук был на девятой позиции, но в обновленном рейтинге украинец выбыл из топ-15, а его место занял Адамс.
Украинец уверенно выигрывал бой у Адамса, но вскоре пропустил несколько ударов и оказался в нокауте.
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