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Красюк заявил, что Усик вместо Джойса может подраться с Джошуа

Бокс
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Вот это поворот

Красюк заявил, что Усик вместо Джойса может подраться с Джошуа

Новина українською

Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) из K2 Promotions Ukraine Александр Красюк скептически высказался о потенциальном поединке украинца с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за титул «временного» чемпиона WBO.

"Где бой между Усиком и Джойсом состоится? Я без понятия. Даже не уверен, что поединок и вовсе состоится.

Почему не уверен, что бой между Усиком и Джойсом состоится? Ответ очевиден. Ответ – это бой между Джошуа и Фьюри. Они говорят, у них все на мази, никаких проблем нет. Но это не так, есть одна проблема — время идет.

Сколько готовы ждать в WBO? А без объявления этого боя они не смогут объявить бой за «временный» титул. У меня чуйка, что бой между Джошуа и Фьюри состоится не скоро. И Энтони придется отказаться от пояса или же драться с Усиком", - сказал промоутер.

Накануне в СМИ появилась информация, что Фьюри разочарован переговорами по бою с Джошуа за все титулы в супертяжелом весе.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джо Джойс
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Источник:
Vringe.com

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