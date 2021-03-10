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Красюк заявил, что Усик вместо Джойса может подраться с Джошуа
Вот это поворот
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) из K2 Promotions Ukraine Александр Красюк скептически высказался о потенциальном поединке украинца с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за титул «временного» чемпиона WBO.
"Где бой между Усиком и Джойсом состоится? Я без понятия. Даже не уверен, что поединок и вовсе состоится.
Почему не уверен, что бой между Усиком и Джойсом состоится? Ответ очевиден. Ответ – это бой между Джошуа и Фьюри. Они говорят, у них все на мази, никаких проблем нет. Но это не так, есть одна проблема — время идет.
Сколько готовы ждать в WBO? А без объявления этого боя они не смогут объявить бой за «временный» титул. У меня чуйка, что бой между Джошуа и Фьюри состоится не скоро. И Энтони придется отказаться от пояса или же драться с Усиком", - сказал промоутер.
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