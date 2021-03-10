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Усик за бой с Джойсом может заработать 80% от общего гонорара
Но еще ничего не решено
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) поделился информацией о возможном распределении гонораров в бою украинца против Джо Джойса (12-0, 11 КО). Если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подпишут контракт на бой за статус абсолютного чемпиона мира, то Усик и Джойс разыграют пояс «временного» чемпиона WBO в хэвивейте.
"Прежде чем выходить на торги, нам нужно понимать, как делить гонорары между ними. У нас необычная ситуация. И распределение гонорара должно высчитываться пропорционально от гонораров бойцов за последние 3 поединка.
Насколько я понимаю, распределение должно быть в соотношении 93/7 в пользу Усика. По правилам WBO минимальное распределение в пользу одного бойца — 80/20. И мы хотим, чтобы в WBO это официально подтвердили. А до этого нет никакого смысла в переговорах", - сказал Красюк.
Ранее Александр Красюк
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