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Ломаченко и еще несколько ярких нокаутов ударом по корпусу. ВИДЕО
Идеальный «боди-шот» – разрушительная сила
YouTube-канал промоутерской компании Top Rank опубликовал подборку нокаутов после ударов по корпусу.
Достойное место в этом рейтинге занял Василий Ломаченко и его досрочная победа над экс-чемпионом WBC в легком весе Хорхе Линаресом.
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