Представитель Джойса высмеял слова Красюка

Накануне Александр Красюк заявил, что Александр Усик (18-0, 13 КО) за бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) может получить от 80 до 93% от общего гонорара.

"По поводу распределения гонорара в пропорции 93:7, то это смешно. Мы очень уважаем WBO – это одна из самых справедливых организаций.

Мы уверены, что в WBO предложат справедливое и надлежащее распределение гонорара, если дело все-таки дойдет до промоутерских торгов", - приводит слова Джонса The Sun.

Ожидается, что Усик и Джойс поспорят за титул «временного» чемпиона WBO c перспективой перевода в полноценные чемпионы мира после первого боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона.