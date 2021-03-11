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Представитель Джойса высмеял слова Красюка

Бокс
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Комментарий Сэма Джонса

Представитель Джойса высмеял слова Красюка

xsport.ua

Новина українською

Накануне Александр Красюк заявил, что Александр Усик (18-0, 13 КО) за бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) может получить от 80 до 93% от общего гонорара.

"По поводу распределения гонорара в пропорции 93:7, то это смешно. Мы очень уважаем WBO – это одна из самых справедливых организаций.

Мы уверены, что в WBO предложат справедливое и надлежащее распределение гонорара, если дело все-таки дойдет до промоутерских торгов", - приводит слова Джонса The Sun.

Ожидается, что Усик и Джойс поспорят за титул «временного» чемпиона WBO c перспективой перевода в полноценные чемпионы мира после первого боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона.

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В статье: Александр Усик Александр Красюк Джо Джойс
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