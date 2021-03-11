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Красюк призвал WBO санкционировать бой между Джошуа и Усиком
В его словах есть логика
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью Sky Sports поделился своим видением ситуации с чемпионским боем украинца.
Предполагается, что Усик проведет бой с Джо Джойсом за «временный» пояс WBO, но промоутеры не могут приступить к переговорам, пока Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не договорятся о поединке за статус абсолютного чемпиона мира.
"Если бой Джошуа и Фьюри вряд ли состоится в этом году или будет перенесен на конец года, то Джошуа должен провести обязательную защиту против Усика, если он не откажется от титула.
WBO должна собраться с силами и принять смелое решение – санкционировать бой Джошуа с Усиком. И это будет триумф справедливости. В противном случае бокс ускорит падение своей популярности из-за несправедливой и предвзятой политики.
Усик готов встретиться лицом к лицу с любым, кого WBO назначит на законных основаниях. Джойс? Мой последний разговор по этому бою состоялся в середине января", - сказал Красюк.
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