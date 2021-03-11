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Лопес узнал дату боя с Камбососом

Бокс
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Все произойдет в начале лета

Лопес узнал дату боя с Камбососом

Новина українською

Авторитетный американский журналист Стив Ким в Твиттере сообщил, что бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) против непобежденного претендента IBF из Австралии Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) состоится 5 июня в Майами и станет главным событием шоу компании Triller Fight Club.

Первый бой в статусе абсолютного чемпиона мира принесет Лопесу почти 4 миллиона долларов. Камбосос заработает рекордные в карьере 2,1 миллиона в американской валюте.

Лопес завоевал все титулы в легком дивизионе после сенсационной победы над двукратным олимпийским чемпионом из Украины Василием Ломаченко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фьюри разочарован переговорами по бою с Джошуа за все титулы в супертяжелом весе.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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