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Лопес узнал дату боя с Камбососом
Все произойдет в начале лета
Авторитетный американский журналист Стив Ким в Твиттере сообщил, что бой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО) против непобежденного претендента IBF из Австралии Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) состоится 5 июня в Майами и станет главным событием шоу компании Triller Fight Club.
Первый бой в статусе абсолютного чемпиона мира принесет Лопесу почти 4 миллиона долларов. Камбосос заработает рекордные в карьере 2,1 миллиона в американской валюте.
Лопес завоевал все титулы в легком дивизионе после сенсационной победы над двукратным олимпийским чемпионом из Украины Василием Ломаченко.
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