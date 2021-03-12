Бой с Джошуа рассыпался? Фьюри заговорил о трилогии с Уайлдером

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри в прошлом году предварительно договорились о двух боях за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны до сих пор так и не подписали официальные бумаги.

Фьюрии, ранее выразивший разочарование ходом переговоров по бою с Джошуа, теперь не исключил, что его следующим соперником станет экс-чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

"Может Уайлдер будет моим следующим соперником. Не списывайте его пока со счетов. У нас могла бы получиться неплохая трилогия.

Мне без разницы, с кем драться. В этом году у меня будет два боя", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Тайсон Фьюри в феврале 2020 года нокаутировал Деонтея Уайлдера и стал новым чемпионом WBC. Первый бой между боксерами прошел в декабре 2018 года и завершился спорной ничьей.