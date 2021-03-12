Тайсон хочет в следующем бою драться до нокаута

Легендарный американский супертяж в ноябре прошлого года в Лос-Анджелесе провел выставочный 8-раундовый бой против Роя Джонса.

Тайсон заинтересован в новом поединке, но теперь хочет настоящий бой с нокаутом.

"Я чувствовал себя лучше, чем ожидал. Думал, что буду больше нервничать, но я был расслаблен.

Я мог бы сделать больше. Я хочу сделать это снова, и я хочу сделать это против кого-то, кто заставит меня выложиться изо всех сил.

В бою с Джонсом я хотел пройти полную дистанцию, я не искал нокаут, как ожидала публика", - цитирует Тайсона BoxigScene.

Главным кандидатом на бой с Майком Тайсоном считается его принципиальный соперник Эвандер Холифилд, который тренируется под руководством Владимира Кличко.