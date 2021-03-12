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Состоялось взвешивание накануне боя Выхрист - Васкес
Украинец оказался легче на более, чем 20 кг
В немецком Гамбурге завершилась официальная процедура взвешивания бойцов Виктора Вихриста (6-0, 5 КО) и Вильмера Васкеса (11-0-2, 7 КО).
Их поединок состоится 13-го марта.
Результаты взвешивания:
Виктор Вихрист – 106 кг
Вильмер Васкес – 130 кг
Напомним, свой предыдущий поединок Выхрист провел 27 ноября во Франции, победив поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО).
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