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Состоялось взвешивание накануне боя Выхрист - Васкес

Бокс
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Украинец оказался легче на более, чем 20 кг

Состоялось взвешивание накануне боя Выхрист - Васкес

Новина українською

В немецком Гамбурге завершилась официальная процедура взвешивания бойцов Виктора Вихриста (6-0, 5 КО) и Вильмера Васкеса (11-0-2, 7 КО).

Их поединок состоится 13-го марта.

Результаты взвешивания:

Виктор Вихрист – 106 кг

Вильмер Васкес – 130 кг

Напомним, свой предыдущий поединок Выхрист провел 27 ноября во Франции, победив поляка Камила Соколовского (10-21-2, 4 КО).

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В статье: Виктор Выхрист
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