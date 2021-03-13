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Теофимо Лопес: Я хотел бы подраться с Джервонтой Дэвисом

Бокс
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Теофимо Лопес: Я хотел бы подраться с Джервонтой Дэвисом

UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что желает провести поединок против американского "Танка" Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Я хотел бы подраться с Джервонтой Дэвисом и нокаутировать его. Многие говорят, что этот бой 50 на 50. Если вспоминать Гарсию, Хэйни и других, то все думают, что самые равные шансы у меня с Джервонтой.

Хотя я в это не верю. Я знаю, на что я способен. Но я считаю, что многим бы понравился этот бой" - сказал он.

Напомним, что ранее команда Хэйни предложила Ломаченко высокий гонорар за бой.

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В статье: Теофимо Лопес Джервонта Дэвис
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