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Теофимо Лопес: Я хотел бы подраться с Джервонтой Дэвисом
Комментарий чемпиона
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что желает провести поединок против американского "Танка" Джервонты Дэвиса (24-0, 23 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:
"Я хотел бы подраться с Джервонтой Дэвисом и нокаутировать его. Многие говорят, что этот бой 50 на 50. Если вспоминать Гарсию, Хэйни и других, то все думают, что самые равные шансы у меня с Джервонтой.
Хотя я в это не верю. Я знаю, на что я способен. Но я считаю, что многим бы понравился этот бой" - сказал он.
Напомним, что ранее команда Хэйни
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