Украинец Выхрист одержал шестую победу на профи-ринге

Украинский супертяж Виктор Выхрист (6-0, 4 КО) одержал шестую победу на профи-ринге. Сделал он это в поединке против представителя Венесуэлы Уилмера Васкеза (11-1-2, 7 КО).

Бой оказался довольно скучным, украинец доминировал на протяжении всего поединка (8 раундов) и одержал победу единогласным решением судей (80-72; 80-72; 80-72).