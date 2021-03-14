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Украинец Выхрист одержал шестую победу на профи-ринге

Бокс
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Поздравляем Виктора

Украинец Выхрист одержал шестую победу на профи-ринге

UA-Футбол
Новина українською

Украинский супертяж Виктор Выхрист (6-0, 4 КО) одержал шестую победу на профи-ринге. Сделал он это в поединке против представителя Венесуэлы Уилмера Васкеза (11-1-2, 7 КО).

Бой оказался довольно скучным, украинец доминировал на протяжении всего поединка (8 раундов) и одержал победу единогласным решением судей (80-72; 80-72; 80-72).

Украинец Выхрист одержал шестую победу на профи-ринге - изображение 1

Напомним, что ранее промоутер рассказал о деталях организации боя Усик - Джойс.

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В статье: Виктор Выхрист
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