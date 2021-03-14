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Украинец Выхрист одержал шестую победу на профи-ринге
Поздравляем Виктора
Украинский супертяж Виктор Выхрист (6-0, 4 КО) одержал шестую победу на профи-ринге. Сделал он это в поединке против представителя Венесуэлы Уилмера Васкеза (11-1-2, 7 КО).
Бой оказался довольно скучным, украинец доминировал на протяжении всего поединка (8 раундов) и одержал победу единогласным решением судей (80-72; 80-72; 80-72).
Напомним, что ранее промоутер
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