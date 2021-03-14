  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Прощай, легенда: Ушел из жизни абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прощай, легенда: Ушел из жизни абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер

Бокс
(1 голосов)

R.I.P

Прощай, легенда: Ушел из жизни абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер

Leo Mason/Popperfoto/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе, американец Марвин Хаглер ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщила его жена Кэй Хаглер на своей официальной странице в Facebook:

"Мне очень жаль сообщать вам эту печальную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно умер в своем доме в Нью-Гемпшире (США). Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время" - написала она.

На профессиональном ринге Хаглер выступал в период с 1973 по 1987 год. Становился абсолютным чемпионом мира в среднем весе. В 1983 и 1985 году признавался "бойцом года" по версии журнала The Ring. В 1993 году был принят в Зал славы бокса.

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...