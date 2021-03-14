Прощай, легенда: Ушел из жизни абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер

Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе, американец Марвин Хаглер ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщила его жена Кэй Хаглер на своей официальной странице в Facebook:

"Мне очень жаль сообщать вам эту печальную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно умер в своем доме в Нью-Гемпшире (США). Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время" - написала она.

На профессиональном ринге Хаглер выступал в период с 1973 по 1987 год. Становился абсолютным чемпионом мира в среднем весе. В 1983 и 1985 году признавался "бойцом года" по версии журнала The Ring. В 1993 году был принят в Зал славы бокса.