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Прощай, легенда: Ушел из жизни абсолютный чемпион мира Марвин Хаглер
R.I.P
Leo Mason/Popperfoto/Getty Images
Бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе, американец Марвин Хаглер ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщила его жена Кэй Хаглер на своей официальной странице в Facebook:
"Мне очень жаль сообщать вам эту печальную новость. К сожалению, сегодня мой любимый муж Марвин неожиданно умер в своем доме в Нью-Гемпшире (США). Наша семья просит вас уважать нашу частную жизнь в это трудное время" - написала она.
На профессиональном ринге Хаглер выступал в период с 1973 по 1987 год. Становился абсолютным чемпионом мира в среднем весе. В 1983 и 1985 году признавался "бойцом года" по версии журнала The Ring. В 1993 году был принят в Зал славы бокса.
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