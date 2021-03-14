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Эдди Хирн: Безусловно, я бы хотел сотрудничать с Теофимо Лопесом

Бокс
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Комментарий специалиста

Эдди Хирн: Безусловно, я бы хотел сотрудничать с Теофимо Лопесом

UA-Футбол
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Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что не против сотрудничества с абсолютным чемпионом мира в легком весе Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).

"Безусловно, я бы хотел сотрудничать с Теофимо. Он мне нравится. Я считаю, что он замечательный. Лопес вышел в ринг и отбоксировал с одним из лучших бойцов pound-for-pound. Я не думал, что ему следовало соглашаться на этот бой. Когда Лопес победил Комми, я считал, что будет правильно, если ему позволят провести две защиты и сделать себе имя, так как он все еще не был звездой, а уже потом возведут его с Ломаченко.

Он сказал, что хочет драться с Ломаченко сейчас. Я думал, что Лопес не победит в этом бою. Мне казалось, что он проиграет каждый раунд. Как же я ошибался. Он выдал отличное выступление" - сказал он.

Напомним, что ранее Виктор Выхрист одержал шестую победу на профи-ринге.

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В статье: Эдди Хирн Теофимо Лопес
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Источник:
Fightnews

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