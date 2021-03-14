Промоутер Усика: Если бой Джошуа - Фьюри не состоится до лета, тогда Энтони придется сражаться с Усиком

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал о деталях организации следующего поединка своего подопечного.

"В официальном письме WBO о санкционировании поединка Усик - Джойс за временный титул говорится, что в случае второго боя Фьюри - Джошуа им придется немедленно освободить пояс или подраться с временным чемпионом.

Но это просто слова на бумаге, которые не имеют ничего общего с реальностью. Сейчас реальность совсем другая. Разговора с Джойсом может и не быть в ближайшее время, поскольку если бой Джошуа - Фьюри не состоятся до лета, тогда Энтони придется сразиться с обязательным претендентом в лице Усика.

Теперь нам нужно подождать несколько дней, пока бой Джошуа - Фьюри официально не подтвержден или отложен" - сказал Красюк.